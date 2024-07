Piękni i Młodzi zdradzili, czy przejmują się przegraną w preselekcjach do Eurowizji. Zespół disco polo w tym roku postanowił spróbować swoich sił na popularnym festiwalu. Niestety Piękni i Młodzi nie zakwalifikowali się do ścisłej 10, która walczyła o uznanie widzów. Ostatecznie zwyciężył Michał Szpak, który już niedługo zaprezentuje swoją piosenkę w Sztokholmie. Zespół w programie Kuby Wojewódzkiego wyznał, czy smuci się z powodu przegranej i jak patrzy na tę sytuację z perspektywy czasu:

W sumie dobrze się stało. Nie musimy odwoływać koncertów. Zrobiłoby się straszne zamieszanie - powiedzieli.

Kuba Wojewódzki zapytał, jak to jest możliwe, że komisja TVP nie wybrała do finału zespołu disco-polo skoro obecnie jest to najpopularniejszy gatunek w Polsce. Piękni i Młodzi przyznali, że być może właśnie to było powodem tej decyzji. W końcu jak to mogło się stać, że na Eurowizji będzie nasz kraj reprezentować piosenka disco-polo? Zespół ma jednak ręce pełne pracy. W show wyjawili, że zdarza im się grać nawet 5 koncertów dziennie w różnych miastach! Lubicie ich piosenki?

Piękni i Młodzi w programie Kuby Wojewódzkiego opowiedzieli o Eurowizji

Czy żałują swojej decyzji?