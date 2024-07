Paulina Sykut i Maciej Rock zaśpiewają wielki hit Celine Dion - "My heart will go on" w kolejnym odcinku "Must be the music"! Jak wypadli? Zobaczcie fragment niedzielnego odcinka!

Paulina Sykut udowodniła, że potrafi śpiewać. Wystąpiła w Idolu, wygrała również muzyczny show „Tylko nas dwoje”. A jak śpiewa Maciej Rock? Sami zobaczcie. Kolejny odcinek programu "Must be the music" już w niedzielę o 20.

Paulina Sykut w Must be the music.

Paulina Sykut ma talent!