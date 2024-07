Znamy kolejnego uczestnika nowego show TVN "Azja Express"! Jak dowiedziało się Party.pl, to znany i lubiany kucharz Pascal Brodnicki!

W programie, który poprowadzi Agnieszka Szulim, zgodziła się też wystąpić Małgorzata Rozenek razem z Radosławem Majdanem, a także dziewczyna Kuby Wojewódzkiego Renata Kaczoruk oraz Agnieszka Włodarczyk.

Czy umiejętności Pascala w gotowaniu przydadzą mu się w rywalizacji w Azji? Na pewno, bo Pascal potrafi wyczarować coś z niczego, a w ciężkich warunkach, w jakich będą musieli się zmagać celebryci, to umiejętności na wagę złota.

O co chodzi w show?

"Azja Express/Orient Express" to zagraniczny format, w którym osiem par składających się z gwiazd, w ekstremalnych warunkach musi dostać się z jednego miasta do drugiego. Nie będą mieli pieniędzy (jedynie euro dziennie na głowę), telefonów czy środków transportu. Wszystko będą musieli załatwić swoim urokiem osobistym lub odpracować często zmuszeni, by porozumiewać się w języku, którego nie znają.

Pascal Brodnicki uwielbia podróżować, ma też na swoim koncie program podróżniczy "Smakuj świat z Pascalem", od dawna jest też gwiazdą TVN. Teraz czas na orientalne wyzwania.

Pascal Brodnicki teraz na dłuższy czas rozstanie się z żoną?

Pascal Brodnicki od lat współpracuje z TVN. Teraz spróbuje sił w podróżniczym show "Azja Express".