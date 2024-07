1 z 6

Magda Schejbal, Grażyna Wolszczak i Edyta Olszówka były gośćmi "Dzień Dobry TVN" w niedzielny poranek. Gwiazdy opowiadały o swojej pracy i wyzwaniach aktorskich. Jak aktorki prezentują się na co dzień? Każda z nich postawiła na zupełnie inny styl. Magda Schejbal uwielbia casualowe stylizacje, dlatego postawiła na proste czarne rurki i czarną bluzkę, a całość przełamała najmodniejszą kurtką sezonu - bomberką oraz balerinkami w panterkę. Nie zabrakło też pojemnej torby. Grażyna Wolszczak z kolei lubi eleganckie rozwiązania nawet na co dzień. Do telewizji przyszła w szarych spodniach o długości 7/8 i wzorzystej bluzce. Podobnie jak Magda, aktorka lubi duże torby. Edyta Olszówka wybrała luz i swobodę. Studio odwiedziła w luźnych spodniach i wzorzystej bluzce, a także sportowych butach. Która stylizacja podoba Wam się najbardziej? Zobaczcie też inne gwiazdy!

