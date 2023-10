Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" niedawno ogłosiła, że spodziewa się kolejnego dziecka. Ta wiadomość oczywiście bardzo ucieszyła jej fanów, którzy teraz z jeszcze większą uwagą śledzą jej media społecznościowe. I właśnie Marta pochwaliła się piękną, ciążową sesją na swoim Instagramie. Nowe fotki Marty nie umknęły uwadze fanów, ale też jej ukochanemu mężowi. Paweł Bodzianny zostawił dość zaskakujący komentarz!

O tym, że Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" jest w ciąży, dowiedzieliśmy się pod koniec września. Wówczas uczestniczka "Rolnika" pochwaliła się rodzinnym filmikiem, na którym odsłoniła swoje ciążowe krągłości. Od tamtej pory Marta coraz chętniej dzieli się z fanami ciążowymi kadrami, a tym razem pochwaliła się wyjątkową sesją, którą wykonała jej wspaniała fotografka, Monika Jagiełło. Partnerka Pawła Bodziannego postanowiła bowiem zrobić sobie "sensualną sesję brzuszkową".

Jak powiedziałam mężowi, że chcę sensualną sesję brzuszkową, to stwierdził, że taki klimat zdjęć nie pasuje do ciąży… ale ja i tak zdania nie zmieniłam. Kiedy jak nie w ciąży kobieta ma prawo czuć się świetnie ze swoją kobiecością? A Wy co myślicie o takich właśnie zdjęciach? Pokazać Wam ich więcej?

- napisała Marta Paszkin