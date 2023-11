1 z 8

Nowa jurorka "Tańca z Gwiazdami"! Kim jest?

Znamy nową jurorkę programu "Taniec z Gwiazdami"! Przed chwilą stacja ogłosiła, że zostanie nią... Ola Jordan! To ogromne zaskoczenie. Wcześniej spekulowano, że może to być Joanna Krupa albo Grażyna Szapołowska. Nina Terentiew zaznaczyła jednak, że musi to być ktoś związany z tańcem. A Aleksandra Jordan jest znana z brytyjskiej wersji programu! W parze z dziennikarzem telewizyjnym BBC Chrissem Hollinsem zdobyła Kryształową Kulę w siódmej edycji. Zaskoczeni?!

Kim jest Ola Jordan - nowa jurorka "Tańca z Gwiazdami"?

Ola Jordan to 36-letnia profesjonalna tancerka polskiego pochodzenia (urodziła się w Legionowie), znana z brytyjskiej edycji programu "Taniec z gwiazdami”, w której występowała przez 10 lat! W parze z dziennikarzem telewizyjnym BBC Chrissem Hollinsem zdobyła Kryształową Kulę w siódmej edycji. Od 2 marca to właśnie ona będzie nową jurorką w 8.edycji „Tańca z Gwiazdami”. Jak zareagowała na to, że zastąpi Beatę Tyszkiewicz:

To dla mnie ogromne wyróżnienie i nowe wyzwanie zawodowe, a przy okazji spełnię największe marzenie moich rodziców, którzy nareszcie zobaczą mnie w polskiej telewizji. Do tej pory oglądali mnie tylko w brytyjskiej. Bardzo mnie też cieszy, że będę ich co tydzień odwiedzać w domu. Nie wiem tylko, jak to się skończy dla mojej figury (śmiech:-), bo uwielbiam kotlety schabowe mojej mamy i generalnie wszystko, co dla mnie ugotuje. Od 18 lat nie mieszkam w Polsce, nie znam polskich gwiazd, więc program „Taniec z Gwiazdami” będzie dla mnie dużą nowością pod każdym względem. Nie chcę niczego planować, bardzo chciałabym być mile zaskoczona. A najważniejsze w tańcu są dla mnie bliskość i emocje. Taniec to moja pasja i całe moje życie.

Nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" już od 2 marca w Polsacie. Będziecie oglądać?

