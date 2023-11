1 z 9

Wielkimi krokami zbliża się ósma edycja programu "Taniec z Gwiazdami". 11 uczestników ostro przygotowuje się do debiutu na parkiecie, ale mimo wszystko, znaleźli czas, by pojawić się... na wielkiej domówce, organizowanej przez Krzysztofa Gojdzia, który w tej edycji zatańczy w parze z Waleriją Żurawlewą! Skąd pomysł na taką imprezę? Zdradził to tylko nam!

Przez 10 tygodni będziemy razem spotykać się na nagraniu programu lub na treningach. Fajnie było zaprosić wszystkich, spotkać i poznać się na domówce w luźnej, przyjacielskiej atmosferze. To będzie najbardziej zgrany team "Tańca z Gwiazdami". Imprezka trwała do późnych godzin nocnych, za co przepraszam moich sąsiadów z dołu :) - mówi nam najsłynniejszy lekarz medycyny estetycznej w Polsce.

Słynny "doktorek", bo tak nazywają go niektórzy uczestnicy, zaprosił znajomych do swojego nowego apartamentu w chmurach w Warszawie! Piękne widoki podziwiali więc m.in. Beata Tadla, Antek Smykiewicz, Katarzyna Dziurska, Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz, Popek, Renata Kaczoruk, Little Monster, Wiktoria Gąsiewska, Walerija Żurawlewa, Tomasz Barański, Janja Lesar, Żora Korolyov.

Kto się z kim trzymał? Wspólny język znalazły m.in. Paulina Sykut z littlemoonster i Renatą Kaczoruk oraz... Popek i Krzysztof Ibisz! Gospodarz imprezy zaś chyba ze wszystkimi ;) Zobaczcie zdjęcia!

Wiecie już komu będziecie kibicować?

