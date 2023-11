Ola Jordan nie ukrywa, że rola jurorki w polskiej edycji show to dla niej nowe wyzwanie zawodowe.

– To dla mnie ogromne wyróżnienie i nowe wyzwanie zawodowe, a przy okazji spełnię największe marzenie moich rodziców, którzy nareszcie zobaczą mnie w polskiej telewizji. Do tej pory oglądali mnie tylko w brytyjskiej. Bardzo mnie też cieszy, że będę ich co tydzień odwiedzać w domu. Nie wiem tylko, jak to się skończy dla mojej figury (śmiech:-), bo uwielbiam kotlety schabowe mojej mamy i generalnie wszystko, co dla mnie ugotuje. Od 18 lat nie mieszkam w Polsce, nie znam polskich gwiazd, więc program „Taniec z Gwiazdami” będzie dla mnie dużą nowością pod każdym względem. Nie chcę niczego planować, bardzo chciałabym być mile zaskoczona. A najważniejsze w tańcu są dla mnie bliskość i emocje. Taniec to moja pasja i całe moje życie.