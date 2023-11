Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z portalem Plejada.pl skomentowała medialne doniesienia o rezygnacji ze wspólnych występów z Popkiem.

Nie ma co komentować tego, czy chciałam, czy nie chciałam tańczyć z Popkiem. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby osoba, z którą pracuję, była pracowita. Trenujemy u mnie w szkole, a to poniekąd ważne, kto się w tej szkole pojawia - przyznała Agnieszka.