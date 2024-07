Dwoje uczestników programu "You Can Dance", Hania i Joachim, zwróciło na siebie uwagę już na castingach. Ona – eteryczna baletnica, on charyzmatyczny hip-hopowiec z japońskimi korzeniami, którym zachwyciła się nowa jurorka, Ida Nowakowska na przesłuchaniach.

Hania i Joachim podczas pobytu na Malcie zbliżyli się do siebie. Co mówią o swoich relacjach? Widać, że między nimi zaczyna iskrzyć! On jest zachwycony jej tańcem i uśmiechem, a ona... Sami zobaczcie!

Kolejny odcinek You Can Dance już dziś o 21:30 w TVN.

Joachim jest zachwycony Hanią!

Oni lubią się przytulać!