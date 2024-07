Już za kilka dni będziemy mogli zobaczyć pierwszy odcinek powracającego na antenę TVN programu "Agent". Zobaczymy w nim m.in. Joannę Jabłczyńską, Rafała Maślaka czy Michała Szpaka. Ten ostatni w rozmowie z Party.pl opowiedział, co działo się na planie "Agenta". Piosenkarz przyznał, że zadania, jakie mieli do wykonania, były bardzo trudne. Jak Michał Szpak wspomina swój wyjazd do Afryki, gdzie kręcono program "Agent-Gwiazdy"?

Wakacje połączone z ogromną adrenaliną, bo dyscypliny z którymi musieliśmy się zmierzyć i te przeszkody, naprawdę były ekstremalne. To nie była ściema na zasadzie, że musimy przejść przez rzekę, w której rzekomo są krokodyle, ale tak naprawdę ich tam nie ma. Tam naprawdę działy się rzeczy, które były hardkorowe- zdradził Michał Szpak.

Co jeszcze Michał Szpak powiedział w rozmowie z nami? Posłuchajcie sami!

