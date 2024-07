Program "MasterChef Junior" był hitem TVN! Okazuje się, że druga edycja kulinarnego show z udziałem dzieci przyciągała przed telewizory średnio 2,45 mln osób. Według doniesień portalu Wirtualnemedia, dzięki takim wynikom stacja, w czasie nadawania "MasterChef Junior" była liderem na rynku telewizyjnym. Świetne wyniki oglądalności przełożyły się również na wysokie wpływy z reklam. Stacja TVN zarobiła bowiem 30,23 mln złotych.

Stacja TVN wciąż nie podjęła ostatecznej decyzji w sprawie kolejnej edycji "MasterChef Junior", jednak zastępca dyrektora programowego TVN w rozmowie z portalem nie ukrywa, że nie wyobraża sobie, żeby program nie był kontynuowany.

Wyniki mówią same za siebie, chyba nie muszę specjalnie potwierdzać, że jesteśmy z nich zadowoleni. Mogłoby się wydawać, że po sukcesie pierwszej serii to był pewny strzał, ale w przypadku „Masterchef’a Junior’a” to wcale nie było takie oczywiste. Na decyzję o trzecim sezonie mamy jeszcze czas, ale wobec takich wyników nie wyobrażam sobie, żebyśmy zrezygnowali z tego programu- przyznał Bogdan Czaja.