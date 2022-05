"Mask Singer" Fani gorzko o wygranej Nataszy Urbańskiej: "Wygrałaś, bo byłaś pod maską"

Natasza Urbańska to artystka wielu talentów i zdaniem fanów właśnie dlatego nie miała szczęścia do pierwszych miejsc w show. Aktorka swoimi wyjątkowymi walorami powodowała... zazdrość, co zdaniem fanów wpływało na to, że w wielu programach nie udawało się jej zająć pierwszego miejsca. Ten przykry mechanizm nie miał na szczęście możliwości zadziałać w głośnym hicie TVN - "Mask Singer", bo nikt nie wiedział, kto kryje się pod imponującą maską Deszczu.

Natasza Urbańska wygrała "Mask Singer" bo nikt nie wiedział, że kryje się pod maską?

Pierwszy sezon "Mask Singer" został bardzo dobrze przyjęty przez widzów TVN, choć nie zabrakło słów krytyki. Przede wszystkim najmocniej oberwało się jurorom-detektywom a w szczególności Julii Kamińskiej, do której fani mieli żal za zbyt polityczne komentarze. Jeśli zaś chodzi o same występy, widzowie byli naprawdę zachwyceni. Uczestnicy show dali z siebie wszystko i to było widać na scenie. Zazwyczaj fanom udawało się jednak domyślić, kto kryje się pod maską. Jedynym zaskoczeniem był Kot, pod którym chował się Marcin Miller i Monster, którym okazał się być Grzegorz Skawiński. Co do finalistów "Mask Singer" widzowie też mieli pewne podejrzenia i wszystkie okazały się być słuszne!

Ostatecznie program wygrała Natasza Urbańska, która nie kryła swojej dumy i radości. Fani również byli pewni, że to właśnie Deszczowi należało się pierwsze miejsce. Pod uśmiechniętymi zdjęciami gwiazdy zaczęły się jednak pojawiać zaskakujące komentarze:

- Musiała pani stać się deszczem,🌧️ żeby wreszcie ludzie docenili ten talent Brawo 👌 - Brawo! W końcu wygrana! Gratuluję z całego serca! Takich talentów jest mało ❤️ - Gratulacje chociaż raz Cię docenili ❤️ - W końcu doceniona ❤️ ❤️❤️❤️🙌 od lat ogromny talent, zauważona dopiero gdy nikt nie wie kto kryje się za maską. - Ogromne gratulacje! 👏 Szkoda, że żyjemy w kraju, w którym, żeby TV Cię doceniła musiałaś mieć maskę. Tak czy siak, zasłużona wygrana!!!! Tak trzymaj i działaj dalej - rozpisują się fani.

Mat. prasowe

Fani bardzo cieszą się z wygranej Nataszy Urbańskiej, a w licznych komentarzach nawiązują do zawiści i zazdrości, jaka ich zdaniem nie raz spotkała gwiazdę. Przypomnijmy, że Natasza Urbańska brała udział w wielu telewizyjnych show, udowadniając, że poradzi sobie w każdej sytuacji. Zawsze jednak brakowało jej dosłownie odrobinę do zdobycia głównej wygranej. W "Jak oni śpiewają" mimo powalających umiejętności przegrała z Agnieszką Włodarczyk. Podobnie było w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie znów, mimo zdecydowanie lepszych ocen, przegrała starcie z Anną Muchą. W obu tych przypadkach po finałach mówiło się więcej o przegranej Nataszy Urbańskiej, niż o zwyciężczyniach programów. Wszystko dlatego, że często o wyniku nie decydowały umiejętności żony Janusza Józefowicza a sympatia lub jej brak u widzów.

Mat. prasowe, ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Za każdym jednak razem, udział Nataszy Urbańskiej w różnych show budził kontrowersje i wiele emocji, choć przecież nikt nigdy nie kwestionował jej umiejętności. W "Mask Singer" po raz pierwszy publiczność nie mogła oceniać występujących przez perspektywę sympatii czy niechęci do oglądanych na scenie gwiazd. W tym show liczyły się jedynie umiejętności i to one sprawiły, że Natasza była niemal bezkonkurencyjna!

Natasza Urbańska jest z pewnością niekwestionowaną gwiazdą polskiego show-biznesu. Jako artystka od lat realizuje się na różnych polach, prowadzi swoją własną firmę odzieżową, a także jest szczęśliwą mamą i żoną. Mimo upływających lat gwiazda jest tak samo piękna i urzekająca. Ostatnio mogliśmy ją oglądać w nowym filmie Blanki Lipińskiej, gdzie wciela się w czarny charakter. Na premierze "365 dni. Ten dzień" Natasza Urbańska zadała prawdziwego szyku!

