"365 dni. Ten dzień": Natasza Urbańska w kuszącej stylizacji na premierze filmu! ZDJĘCIA

Edyta Górniak i Natasza Urbańska pogodziły się?! Od lat mówi się, że wokalistki nie przepadają za sobą, co było widać już m.in. w programie "Jak oni śpiewają" podczas pierwszej edycji, gdzie jurorką była Edyta, a uczestniczką Natasza. Górniak często przyznawała jej wysokie noty, choć zawsze miała zastrzeżenia do jej występów. Jak podaje Rewia, mąż Urbańskiej, Janusz Józefowicz, miał pretensje do diwy, że surowo oceniała jego żonę. Z powodu konfliktu na planie show - Edyta miała nie wystąpić na 20-leciu i 25-leciu Metra, w którym zaczynała karierę. Nastąpił jednak przełom! Edyta Górniak w sukience Nataszy Urbańskiej! Podczas jednego z koncertów Edyta Górniak miała na sobie... sukienkę z domu mody Nataszy - "Muses"! Gwiazda na jeden ze swoich koncertów wybrała srebrną kreację ze skóry, w której prezentowała się znakomicie! Urbańska jest ponoć bardzo zadowolona z tego, że tak wielka diwa wybrała jej ubranie na scenę - w końcu o taką reklamę zabiegają u Górniak najwięksi polscy projektanci. Czy to oznacza, że Edyta i Natasza się pogodziły i zapomniały o dawnych urazach? Zobacz: Wiemy, kto zastąpi Edytę Górniak w jury The Voice of Poland! Edyta Górniak w sukience z domu mody Muses Nataszy Urbańskiej. Natasza Urbańska od niedawna jest też projektantką mody.