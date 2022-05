"Mask Singer": Natasza Urbańska komentuje zwycięstwo i zdradza: "Janusz był wtajemniczony"

Emocje związane z "Mask Singer" sięgają zenitu. W grze pozostało tylko trzech uczestników. W finale "Mask Singer", który wyemitowany zostanie 7. maja 2022 roku, wystąpią Kogut, Bocian oraz Deszcz. I chociaż widzowie mają już swoje typy, szczególnie dużo komentarzy pojawia się na temat tego, kto może kryć się pod maską Deszczu. Czy to możliwe, że tym kimś jest gwiazda "365 dni" Blanki Lipińskiej? Fani programu mają mocne argumenty! Mask Singer": Natasza Urbańska kryje się pod maską Deszczu? W najbardziej strzeżonym programie rozrywkowym TVN-u pt. "Mask Singer" zmierzyło się aż 12 gwiazd, które do momentu ściągnięcia przebrania musiały dbać o swoją anonimowość. W półfinale okazało się, że Słońcem z "Mask Singer była Beata Kozidrak. Fakt ten nie był aż tak dużym zaskoczeniem dla fanów, ponieważ odcinek wcześniej produkcja "Mask Singer" zaliczyła wpadkę, a fani wokalistki od razu poznali jej charakterystyczny głos. Widzowie oburzyli się, że Beata Kozidrak nie dostała się do finału "Mask Singer". Zasady to jednak zasady, więc ostatecznie w ostatecznym starciu zmierzą się Kogut, Bocian i Deszcz. Widzowie mają już swoje typy. W sprawie tego, kto jest Kogutem w "Mask Singer" wygadał się dziennikarz TVN24. Mocne teorie pojawiają się także w kwestii tego, kto może chować się za przebraniem Deszczu. Sądząc po występach, nie ma wątpliwości, że to osoba, która czuje się na scenie jak ryba w wodzie, a dodatkowo ma fenomenalny głos. Podczas cotygodniowych odcinków przed występem danego uczestnika pojawiały się także wskazówki. Dzięki tym zebranym o Deszczu, widzowie sądzą, że... mają do czynienia z Nataszą Urbańską! Zobacz także: "Mask Singer": Widzowie wiedzą już, kto kryje...