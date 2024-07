Lista uczestników 2. edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsacie powoli jest coraz bardziej znana. Na początku tygodnia informowaliśmy was o udziale Jaśka Meli (zobacz), wcześniej spekulowało się o propozycji dla Ewy Pacuły. Teraz znamy nazwisko kolejnej uczestniczki tanecznego show. O Kryształową Kulę tej jesieni powalczy... Marcelina Zawadzka.

Z wstępnych informacji wynika, że ma jej towarzyszyć Sławomir Turski, z którym tańczyła Otylia Jędrzejczak. Na razie to tylko plany, więc nazwisko tancerza może ulec zmianie.

- Produkcja na początku bardzo sceptycznie podchodziła do udziału Marceliny w programie. Po dłuższym zastanowieniu dopiero zdecydowali się podpisać z nią kontrakt, w tym celu zaprosili ją bezpośrednio na rozmowy. Miss Polonia ma być odpowiedzią na udział Natalii Siwiec w poprzedniej edycji. Podobno towarzyszyć ma jej Sławomir Turski, ale nie jest to jeszcze przesądzone. Marcela jest wysoka i w szpilkach może mieć ok. 190 cm wzrostu, więc wybór tanecznych partnerów jest mały - mówi AfterParty.pl osoba pracująca przy show.