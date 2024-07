Nowy program TVN - "Aplauz, Aplauz" wzbudza wiele emocji. Widzowie zastanawiali się, jakie gwiazdy zasiądą w jury programu, ale dzisiaj wszystko już jest jasne. Zobacz: Znamy wszystkich jurorów nowego show z dziećmi "Aplauz, Aplauz"! Kto oprócz Piotra Rubika?

Prowadzącą nowego show została Agnieszka Szulim, ale to nie koniec niespodzianek. W programie oprócz jurorów pojawi się także dwóch jurorów wokalnych. Po rozmowach z produkcją pracę tę otrzymały Magda Steczkowska i Majka Jeżowska. Tylko nam Magda zdradziła, dlaczego zgodziła się na udział w show:

Tak. Przyjęłam propozycję TVN i wezmę udział w programie Aplauz, Aplauz. Rola trenera wokalnego ale również a może nawet przede wszystkim osoby, która będzie wspierać i pomagać uczestnikom przez cały okres przygotowań aż do wyjścia na scenę. Będzie to napewno czas niezwyklych emocji czego przedsmak mieliśmy już na castingach do programu. Zrobię co w mojej mocy, żeby ten czas był dla uczestników wspaniałą i niezapomnianą przygodą.