Bez wątpienia największą gwiazdą wczorajszej konferencji "The Voice of Poland" była Edyta Górniak. Diwa prezentowała się niczym jedna z najpopularniejszych piosenkarek na świecie - Rihanna (zobacz: Która to Edyta Górniak, a która Rihanna? Na pierwszy rzut oka trudno powiedzieć)

Wiele podejrzeń wzbudziła nieobecność na imprezie Maciej Musiała, który jest jednym ze współprowadzących show - i jak dla nas - nieodłączną jego częścią. W Temacie Rzeka pojawili się wszyscy, którzy biorą udział w TVoP, oprócz niego. Czy coś jest na rzeczy?

Bez obaw - Musiał wcale nie odszedł z programu. Podobnie jak rok temu Maciek wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

Na szczęście już we wrześniu zobaczymy go na antenie TVP2.

Aaa na krzesełku Pharella! ???? #theVoice Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Maciej Musiał (@maciekmusial_official) 5 Maj, 2015 o 7:50 PDT

Człowiek nie taki żeby z Ewką nie potrenował #ewkamarchewka Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Maciej Musiał (@maciekmusial_official) 27 Cze, 2015 o 1:05 PDT