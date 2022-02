Kiedy tylko Mateusz zobaczył Caroline, nie był w stanie oderwać od niej wzroku. Choć fani trzeciej edycji "Love Island" byli świadkami nie tylko ich wzlotów, ale i upadków, ta dwójka podbiła serca widzów i ostatecznie wygrała kontrowersyjne show. Po zakończeniu emisji programu, okazało się, że nie wszystkie jego pary przetrwały próbę czasu. Koniec swojego związku ogłosili Stella i Piotr , a także Ania i Czarek. Ostatnio głośnym echem odbiło się również rozstanie Arsena i Angeli , a Waleria i Piotrek oraz Matt i Caroline stali się jedynymi parami, które po "Love Island" nadal są razem! Co więcej zwycięzcy Wyspy Miłości mieli ostatnio prawdziwy powód do świętowania, a ich fani wręcz nie mogli powstrzymać się od zachwytów. To jednak nie wszystko - w ich życiu szykuje się ogromna zmiana. Czy na pewno są na to gotowi? Zobacz także: "Love Island": Tak wyglądał Piotr 10 lat temu! Poznalibyście go? Mateusz i Caroline z "Love Island 3" świętują! Choć trzecia edycja "Love Island" dobiegła końca już jakiś czas temu, widzowie wciąż łakną nowinek z życie uczestników kontrowersyjnego show - a tych nie brakuje! Matt i Caroline, zwycięzcy programu, mogą pochwalić się sporym gronem fanów, którzy mocno trzymali za nich kciuki nie tylko w trakcie emisji Wyspy Miłości, ale i po. Jak się okazuje, teraz ta dwójka dała swoim obserwatorom kolejne powody do radości. Finaliści "Love Island 3" wybrali się na romantyczną kolację, by świętować bardzo ważny dzień. Dzisiaj z Caroline wybraliśmy się na romantyczną kolacje do hiszpańskiej restauracji. Właśnie minęły cztery miesiące odkąd poznaliśmy się w Marbelli i dlatego postanowiliśmy do uczcić pysznym hiszpańskim jedzeniem i winkiem! - napisał Mateusz pod...