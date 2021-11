Kilka dni temu Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska, zwycięzcy pierwszej edycji programu "Love Island" i obecni uczestnicy programu "Taniec z gwiazdami" ogłosili, że pojęli decyzję o rozstaniu! Ta wiadomość bardzo zaniepokoiła fanów, którzy zaczęli obawiać się, że ze względu na problemy osobiste, nie zobaczymy ich razem także na tanecznym parkiecie. Sylwia i Mikołaj postanowili rozwiać wątpliwości fanów i zamieścili posty na swoich InstaStories. Czy dalej trenują i w najbliższy piątek wystąpią razem? Zobaczcie sami. Zobacz także: Mikołaj i Sylwia z "Love Island" rozstali się! "Kocham cię ale nie mogę z tobą dzielić życia" Czy Sylwia i Mikołaj z "Love Island" będą dalej razem tańczyć w "Tańcu z gwiazdami"? Jest ich komentarz! Jeszcze w ubiegły piątek tańczyli na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" jako para. Co więcej, wystąpili również jako para młoda - był to specjalny, weselny odcinek i właśnie Sylwii oraz Mikołajowi przypadła rola nowożeńców. Niestety, niedługo po zakończeniu ostatniego odcinka show, na Instagramie Mikołaja pojawił się wpis, który zszokował wszystkich. Sylwia i Mikołaj rozstali się! Jest to najtrudniejsza decyzja w moim życiu. Zgodna z moimi zasadami, honorem i wartościami jednak przeciwko moim uczuciom... Tak, Kocham Sylwię... i każdy zada sobie teraz pytanie : „to co Ty do ch..a piszesz za bzdury?!”, ale pozwólcie, ze wytłumaczę. Rozstaję się z Sylwią. [...] Mogę powiedzieć tylko, że od dłuższego czasu próbuję przeboleć pewien zaistniały jakiś czas temu fakt, którego nie jestem w stanie przełknąć - brzmi część wpisu Mikołaja Jędruszczaka. Następnego dnia do całej sytuacji odniosła się również Sylwia, która wyraźnie przeżywa...