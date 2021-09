"Love Island": Caroline Juchniewicz już nie jest blondynką! Co za metamorfoza

Agnieszka Kotońska z " Gogglebox " pokazała niedawno zdjęcie w zdecydowanie krótszych włosach . Okazuje się jednak, że gwiazda TTV nie zdecydowała się na ostre cięcie, ale pokazała zdjęcie tuż przed przedłużaniem włosów. Celebrytka nadal nosi bardzo długie lekko falowane włosy. Nie oznacza to jednak, że Agnieszka Kotońska wyszła z salonu fryzjerskiego z taką samą fryzurą. Uczestniczka "Gogglebox" postanowiła stopniowo wrócić do blondu. Zobaczcie jej nowy look! Agnieszka Kotońska z "Googlebox" jednak nie ścięła włosów! Agnieszka Kotońska opublikowała na Instagramie szczere wyznanie i zdradziła, że nie zdecydowała się na obcięcie włosów, ale wręcz przeciwnie - przedłużyła je. NIE MIAŁAM ODWAGI ŚCIĄĆ WŁOSÓW 🙈 Wielki powrót do blond włosków..stęskniłam się za blond! Ile ja już tych kolorów miałam na głowie, kto pamięta?? Tym razem pomalutku wracamy do blond - napisała Agnieszka Kotońska na Instagramie. Fani gwiazdy "Gogglebox" są pod wrażeniem jej nowej fryzury i posypały się komplementy. Bardzo ładnie lepiej niż w ciemnych. Pięknie wyglądasz! Pięknie w Tym kolorku długie ślicznie ❤ Jednak niektórzy Internauci uważają, że Agnieszka Kotońska powinna zrezygnować z przedłużanych włosów i postawić na jedno z modnych cięć w tym sezonie np. przedłużony bob i zachęcają, aby jednak wybrała naturalny look i porzuciła długie "doczepy": Zdecydowanie lepiej w krótszych pani wygląda np long bob Myślę że w krótkich włoskach też będzie pani do twarzy💗 Sami spójrzcie na nowe zdjęcie Agnieszki Kotońskiej! Zobacz także: Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" w bikini. Pokazała zdjęcie sprzed metamorfozy. Co za zmiana!...