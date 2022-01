"Love Island 3": Mateusz wygadał się, że wciąż jest z Caroline? 

Mateusz i Caroline byli niezwykle dobraną parą. Zakochali się w sobie niemal od razu, a Mateusz, gdy tylko zobaczył Caroline na Wyspie Miłości, natychmiast zaczął starać się o jej względy. Widzowie z radością obserwowali, jak rozwija się ten związek i jak para dociera do samego finału. Nic więc dziwnego, że to właśnie oni zwyciężyli 3. edycję "Love Island". Informacja o rozstaniu pary była kompletnym zaskoczeniem. Wygląda jednak na to, że rozstanie wcale nie zakończyło tej historii. Widzowie są pewni, że Mateusz wciąż walczy o Caroline! "Love Island 3" Mateusz i Caroline znowu razem? Mateusz i Caroline zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Od zakończenia 3. edycji "Love Island" i powrotu do Polski byli niemal nierozłączni. Mateusz poznał ukochaną babcię Caroline , prawie u niej zamieszkał. Para spędzała ze sobą mnóstwo czasu, chodziła na romantyczne randki i pokazywała pełne romantyzmu zdjęcia. Oboje kochają także podróże, dlatego kilkakrotnie wyjeżdżali razem . Gdy ogłosili rozstanie, fani nie mogli w to uwierzyć. Jeszcze tydzień wcześniej chwalili się wspólnym przebraniem imprezę halloweenową! "Niestety, nie wszystko jest tak piękne, jak wygląda w telewizji" - pisała wówczas Caroline, dając jednocześnie cień nadziei fanom: - Jeśli znacie mnie z programu, to wiecie, że kieruję się tym, co ma być, to będzie i oboje jesteśmy dobrej myśli - pisała w oświadczeniu. Wszystko więc wskazuje na to, że Mateusz chce odzyskać ukochaną! Fani znaleźli na to dowody. Zobacz także: "Love Island": Caroline po rozstaniu pociesza się w Sopocie. Z kim tam pojechała? Caroline z okazji świąt Bożego Narodzenia pokazała zdjęcie przy choince. Piękna blondynka ma na sobie elegancką sukienkę i wygląda po prostu oszałamiająco. W...