"Love Island": Mateusz zaskoczył Caroline niespodzianką! Była w szoku. "To jest dopiero romantyzm" 

Stella i Piotr z "Love Island" skomentowali rozstanie Ani i Czarka! Czy spodziewali się, że ich związek nie przetrwa po programie? Takich słów nie spodziewał się chyba nikt! Piotr w rozmowie z portalem pomponik.pl zdradził kulisy relacji Ani i Czarka, którzy ogłosili, że są parą tuż przed wielkim finałem "Love Island". Stella nie jest zaskoczona rozstaniem Ani i Czarka Ania, Czarek, Stella i Piotr wzięli udział w trzeciej edycji "Love Island". Fani programu z pewnością doskonale wiedzą, że Stella i Piotr stworzyli związek już na samym początku programu, a Ania i Czarek zostali parą zaledwie kilka dni przed ostatnim odcinkiem. Co ciekawe, Czarek po wejściu do "Love Island" nie ukrywał, że najbardziej podoba mu się Stella. I chociaż koleżanki namawiały Stellę, żeby rozstała się z Piotrem i związała się z nowym uczestnikiem, to ciemnowłosa piękność nie zdecydowała się na tak radykalny krok. Czarkiem zainteresowała się Ania i to właśnie z nią ostatecznie stworzył parę. I chociaż internauci nie do końca wierzyli w ich uczucie to okazało się, że Ania i Czarek weszli do finału "Love Island", a Stella i Piotr musieli pożegnać się z programem. Stella i Piotr do dziś tworzą szczęśliwy związek, jednak Ania i Czarek kilka dni temu ogłosili swoje rozstanie. Dużo ludzi się pyta, wypisuje pod zdjęciami i do nas na prywatne wiadomości co z nami, czy jesteśmy ze sobą, czy nie jesteśmy ze sobą. No i wydaje się nam, że powinniśmy Wam powiedzieć... - mówil Czarek. - Po pierwsze chciałam zaznaczyć, że będąc w programie bardzo się do siebie zbliżyliśmy, ale życie po programie jest zupełnie inne i dużo weryfikuje. [...] No i chcieliśmy Wam powiedzieć, że po prostu nie jesteśmy razem. Zostajemy na stopie przyjacielskiej - dodała Ania. A jak...