"Love Island": Caroline i Mateusz nie zamieszkają razem! Czy to przez problemy w związku?!

Caroline i Mateusz z "Love Island" ostatnio odpowiadali na pytania internautów na swoim InstaStory. Jedno z nich dotyczyło tego, czy para będzie razem mieszkać. Jak się okazało, zwycięzcy randkowego show Polsatu na razie nie mają tego w planach! Czy coś niedobrego wydarzyło się w ich relacji po powrocie do Polski? Jak to wytłumaczyli? Sprawdźcie szczegóły!

Dlaczego Caroline i Mateusz nie zamieszkają razem?

Caroline i Mateusz zyskali największą sympatię widzów 3. edycji "Love Island". To właśnie oni sięgnęli po główną wygraną w programie dzięki głosom fanów. I chociaż program się skończył, to dla Caroline i Mateusza jest to dopiero początek ich wspólnej drogi. Dzięki udziałowi w show Polsatu zyskali nie tylko miłość, ale również popularność. Teraz fani śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Caroline i Mateusz są ze sobą bardzo szczęśliwi - dziewczyna zdecydowała się nawet przeprowadzić z Kanady do Polski, aby być jak najbliżej swojego ukochanego. Wielu fanów myślało, że para z tego względu zdecyduje się razem zamieszkać, aby być ze sobą przez cały czas. Jednak jak wynika z ostatniej relacji na ich InstaStory, tak się nie stanie!

Jak się okazało, zakochani nie mają żadnych problemów w związku, jednak podjęli taką decyzję ze względu na to, że zbyt krótko się znają.

- Znamy się dopiero dwa miesiące, także to jest trochę za wcześnie, żeby razem zamieszkać - odpowiedział Mateusz. - Ale będziemy blisko mieszkać siebie - dodała Caroline.

Para jednak nie wyklucza, że w przyszłości podejmie decyzję o wspólnym zamieszkaniu. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak życzyć im dużo miłości!

