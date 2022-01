Caroline i Mateusz w "Love Island 3" odnaleźli miłość. Mateusz zakochał się w pięknej blondynce niemal od pierwszego wejrzenia. Długo nie musiał walczyć o serce Caroline, bo uczestniczka poczuła do niego dokładnie to samo! Fani z radością przyglądali się temu związkowi, który zdawał się kwitnąć w najlepsze, aż tu nagle... para ogłosiła rozstanie! Tymczasem fani szukają dowodów, że rozstanie nie jest już aktualne i zakochani znów są razem. Póki co, były to tylko przypuszczenia, ale wygląda na to, że... to może być prawda! "Love Island 3" Mateusz wygadał się, że znów jest z Caroline! Czujni fani długo nie mogli uwierzyć, że Mateusz i Caroline się rozstali. Po swoim powrocie z "Love Island 3" para spędzała niemal każdą chwilę razem i mimo że na początku nie chcieli zamieszkać razem, to w końcu i tak Mateusz wciąż pomieszkiwał u Caroline. Tydzień przed oficjalnym rozstaniem pary, Caroline i Matt byli jeszcze na imprezie Halloween'owej i nic nie zapowiadało końca związku. A nawet po ogłoszeniu rozstania przyznali, że z "nadzieją patrzą w przyszłość", czym dali fanom nadzieję, że jeszcze do siebie wrócą. Przez kolejne tygodnie żadne z nich nie komentowało tej sytuacji. Caroline wyjeżdżała z przyjaciółkami, a Mateusz rzadko zaglądał do swoich mediów społecznościowych. Fani dość szybko jednak znaleźli dowody, że para wciąż się spotyka. Najpierw zwrócili uwagę na komentarze, które Mateusz zostawiał pod zdjęciami Caroline, a później zauważyli, że para zrobiła sobie zdjęcia nawzajem , choć na fotografii wcale się nie oznaczyli... Zobacz także: "Love Island": Mateusz rozstał się z Caroline, a tydzień temu... Musicie to zobaczyć! Kolejny dowód jest o wiele bardziej znaczący. Na temat...