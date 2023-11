Kto będzie partnerem Michała Piróga? Przystojny model - Piotr Czaykowski, z którym zna się od lat:

Znamy się ze 12-13 lat. Aż dziwne, że zaprzyjaźniliśmy się wtedy, bo Piotrek był 18-latkiem, czyli kimś z kim ja nie miałem w ogóle wspólnego języka, ale ze względu na to, że moi znajomi byli w jego wieku to tym samym się gdzieś poznaliśmy. Na początku to było: ten młody to coś tam, a potem się okazało, że mamy wspólne tematy i ta przyjaźń pomimo tysięcy kilometrów się utrzymała przez lata, a teraz wiem, że nawet sprawdziła się na wyjeździe. Przeżyliśmy coś, co nie zdarza się normalnie – mówił Piróg