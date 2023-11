Joanna Przetakiewicz przyznała, że jest zachwycona programem "Azja Express".

To jest program o ludzkim sercu, to jest program o ludzkiej miłości, o tym jak nieprawdopodobnie ludzie sobie pomagają i to jest chyba najbardziej budujące, że to jest o przyjaźni, o ludzkiej wspaniałej naturze- przyznała właścicielka marki La Mania. Co się działo w pierwszej serii to tak mniej więcej każdy wie i oczywiście, cała ekipa TVN również spodziewała się pewnie podobnych emocji w naszej grupie, tymczasem w sumie my praktycznie bardzo mało się znaliśmy wcześniej, a jednak tak fantastycznie gdzieś się zgraliśmy, tak jak powtarzam, prawie wszyscy.