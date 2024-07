Leszek Stanek debiutuje z piosenką „Give me a hug”. Aktor znany z serialu "Tancerze", a teraz programu "Azja Express", nagrał klip do swojej piosenki, a ostatnio zaprezentował też nowy utwór w Dzień dobry TVN. Aktor dzięki udziałowi w "Azja Express" zdobył dużą sympatię widzów, a teraz okazuje się, że udział w show zainspirował go do stworzenia tej piosenki.

Reklama

Piosenka „Give me a hug” powstała dla ludzi, których poznałem podczas podróży po Azji, z którymi spotkałem się w programie TVNu. Zarówno dla tych, którzy byli przed kamerą, jak i dla tych, którzy byli poza kamerami. Siła pozytywnych emocji i doświadczeń zdopingowała mnie do przelania ich na papier, skomponowania muzyki – mówi Leszek.

„Give Me a Hug” to utrzymany w popowym klimacie kawałek, który – jak twierdzi artysta – ma przywoływać wspomnienie lata i pozytywnie nastrajać słuchaczy. Leszek Stanek pracuje obecnie nad nową płytą, która będzie jednak utrzymana w innym klimacie niż singiel. W jakim? Tego Stanek nie chce jeszcze zdradzać. Czekamy zatem na jego album!

ZOBACZ: Leszek Stanek o udziale w "Azja Express": "Polała się krew!" WIDEO

Zobacz także

Leszek Stanek - "Give me a hug"

Leszek Stanek pojechał do Azji z Izą Miko

Reklama

Aktor próbuje teraz swoich sił w branży muzycznej