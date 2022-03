Dawid Kwiatkowski był gościem w ostatnim odcinku Kuby Wojewódzkiego . Gwiazdor TVN postanowił odnieść się do pracy młodszego kolegi z branży w TVN. Nie pałający sympatią do konkurencyjnej stacji zapytał wprost: Czy to nie zgrzyta ci moralnie? Dawid Kwiatkowski odpowiedział wprost. Zobacz także: "Hotel Paradise 3": Uczestnicy miażdżą Patrycję! "Cały czas manipuluje prawdą" Kuba Wojewódzki pyta Dawida Kwiatkowskiego o pracę w TVP Dawid Kwiatkowski od kilku lat jest gwiazdą TVP. Z radością zasiada na fotelu jurorskim "The Voice Kids", z którym jest związany już od pierwszej edycji. Jest jurorem, trenerem oraz przyjacielem dla dzieci, które odważyły się zaprezentować swój wokalny talent nie tylko przed jurorami ale również milionem widzów. W trzeciej edycji "The Voice Kids" to właśnie podopieczny Dawida Kwiatkowskiego sięgnął po wygraną w programie. Muzyk jest mocno związany z formatem, w który angażuje się od kilku lat. Wczoraj Dawid Kwiatkowski po raz kolejny był gościem na kanapach Kuby Wojewódzkiego na antenie TVN. Dziennikarz postanowił skonfrontować swoje poglądy i zapytał swojego gościa o pracę w TVP: Gdzie jest miłość bliźniego u człowieka, który pracuje w TVP, gdzie dwie godziny przed jego programem, albo dwie godziny po jego programie jest szerzona nienawiść. To jest pytanie, bo nie rozumiem moich kolegów, którzy tam pracują, bo mam tam byłych kolegów. Czy to nie zgrzyta ci moralnie? Odpowiedź Dawida Kwiatkowskiego była prosta: - Myślę, że oglądając program, w którym biorę udział, czuć bardzo dużą miłość do bliźniego - Czyli rzygająca propaganda przed i po nie jest częścią tego w czym występujesz? - dopytywał Kuba Wojewódzki ...