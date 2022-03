Małgorzata Rozenek i Kuba Wojewódzki pojednają się po latach oskarżeń?! "Piekło zamarzło" 

Czyżby właśnie miało dość do najbardziej nieoczekiwanego i spektakularnego pojednania w polskim show-biznesie? Kuba Wojewódzki właśnie ogłosił powrót wspólnego podcastu z Piotrem Kędzierskim, a ich pierwszym gościem będzie... Małgorzata Rozenek! Do tej pory showman i "Perfekcyjna Pani Domu" przerzucali się w mediach tylko wzajemnymi zaczepkami. Padło sporo oskarżeń a także wyzwisk.... Była również sprawa w sądzie. Czy nadszedł czas na tzw. zakopanie toporu wojennego?

Piekło zamarzło - napisała sama Małgorzata Rozenek, potwierdzając swój udział w podcaście Wojewódzkiego.

Poznajcie szczegóły.

Małgorzata Rozenek w podcaście Kuby Wojewódzkiego. Pojednanie po latach oskarżeń?

Powiedzieć, że Małgorzata Rozenek i Kuba Wojewódzki nie pałają do siebie sympatią to tak jakby nie powiedzieć nic. To jeden z największych konfliktów w polskim show-biznesie i mówi się o nim od lat. Czyżby właśnie mieli zakopać topór wojenny? Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski dołączają do Onetu i startują z nowym podcastem "WojewódzkiKedzierski", którego premiera odbędzie się już 14 marca o godzinie 20:00 na głównej stronie Onetu. Co więcej, Kuba Wojewódzki ogłosił, że Małgorzata Rozenek będzie pierwszym gościem. Internauci początkowo przecierali oczy ze zdumienia, jednak sama Małgorzata Rozenek potwierdziła swój udział: :

Piekło zamarzło - napisała, publikując krótkie nagranie będące pokazem slajdów z artykułami na temat jej wieloletniego konfliktu z Wojewódzkim

Pod informacją o obecności Małgorzaty Rozenek w podcaście Kuby Wojewódzkiego, pojawiła się lawina komentarzy:

- Tak myślałam, że zgoda. Ostatnio w programie Mask singer Kuba ładnie się o Pani wypowiadał. Tak trzymać, szkoda życia na kłótnie ❤️❤️❤️🙌

- Ojej, jakie to miłe ❤️ 👏🙌

- I super. Gosia jesteś mega odważna ja bym się chyba była iść tam ale podziwiam Cię brawo 😘😘😘😘♥️

- Proszę skopać mu tyłek 🔥❤️

- O matko, ale ogień będzie 🔥🔥

- Mam nadzieje że Małgorzata zostanie nieźle przeorana 💁🏽

- Pojednanie albo fake news 🙈 - pisali zszokowani fani.

Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierki temat zaproszenia Małgorzaty Rozenek do pierwszego odcinka podcastu "WojewódzkiKędzierki" poruszyli również na socialach Onet Rano:

Jeżeli możecie nam pomóc i napisać Małgosi na socialach, że warto się spotkać, bo raczej jest czas braterstwa, pojednań i dialogu niż patrzenia na siebie nieufnie to pomóżcie nam, bo może to być początek jak w "Casablance" (...) Początek wspaniałej przyjaźni - mówił Kuba Wojewódzki.

Jesteście ciekawi tej rozmowy?

Małgorzata Rozenek kontra Kuba Wojewódzki. Oszczerstwa, wyzwiska, sprawa w sądzie

O co chodzi w konflikcie Kuby Wójewódzkiego i Małgorzaty Rozenek? Zaczęło się jeszcze w 2016 roku, gdy Kuba Wojewódzki był w związku z Renatą Kaczoruk. Partnerka showmana brała udział w "Azja Express", gdzie weszła w mocno komentowany w mediach konflikt z Małgorzatą Rozenek. "Ona nie ma za grosz charakteru! Jest najgorsza!" - mówiła wprost żona Radosława Majdana, a Kuba Wojewódzki odgryzł się jej na łamach Playboya. Zarzucił Majdanom "grę nie fair" i zapowiedział, że gdy nie zmienią zachowania on również zmieni ton i tak się stało. Kuba Wojewódzki nie przebierał w słowach, a obecność Małgorzaty Rozenek w show-biznesie określił słowami: "weszła do show-biznesu jak do agencji towarzyskiej", sugerując jej również romanse. Mówił głośno również o "grzeszkach" Radosława Majdana przypominając mu czasy rozstania z Dodą i kwestie montowanych przez nią podsłuchów w aucie dla udowodnienia zdrad. W konflikt reagował sam Radosław Majdan, mówić wprost, że "dla niego Wojewódzki jest nikim" ale nie zamierza milczeć, kiedy on obraża jego ukochaną i matkę (wówczas) dwóch synów. Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek postanowili spotkać się z Kubą Wojewódzkim w sądzie. Sprawę wygrali, jednak to nie był koniec ich słownych przepychanek. Kuba Wojewódzki w późniejszych latach stwierdził, że Małgorzata Rozenek wysyłała do niego dwuznaczne i wulgarne SMSy, a także mówił, że "jej podstawowym dramatem życiowym jest chęć prolongaty bycia popularną. Sprzeda swój ślub, swój rozwód". Głośno było także o jego występie w "Dzień Dobry TVN", gdzie również zaczepił Małgorzatę Rozenek określając ją "najśmieszniej ubraną Polką, która jest zrozpaczona i zamienia swoje życie w "Truman Show", bo sprzedaje wszystko, łącznie z prywatnością swoich dzieci". Czy w 2022 roku, Małgorzata Rozenek i Kuba Wojewódzki zdecydują się zakończyć swój konflikt?