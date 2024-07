Trwa 13. edycja "Tańca z gwiazdami", w której o kryształową kulę walczą m.in. Karolina Pisarek, Ilona Krawczyńska, Jacek Jelonek, czy Wiesław Nowobilski. Jak to zwykle w przypadku każdej edycji tanecznego show bywa, widzowie już typują, kto może wygrać program. A jakie zdanie na ten temat ma Sylwia Madeńska, która niestety już opuściła show razem z Krzysztofem Rutkowskim? Kto jej zdaniem ma szansę walczyć w finale?

"Taniec z gwiazdami": Sylwia Madeńska ocenia, kto wygra 13. edycję

Choć za nami dopiero cztery odcinki 13. edycji "Tańca z gwiazdami", to jednak widzowie już zastanawiają się, kto może wygrać. Ostatnio najlepiej w "Tańcu z gwiazdami" poradził sobie najlepiej Wiesław Nowobilski, który otrzymał za swojego walca najwyższe noty od jury. Czy kierownik budowy z programu "Nasz nowy dom" ma zdaniem Sylwii Madeńskiej szanse, aby dojść do finału? Jak się okazało, była uczestniczka programu do walki o kryształową kulę wskazała inne gwiazdy!

- Wszystko się rozegra między trzema parami. Między Iloną Krawczyńską, Jelonkiem i Natalią Janoszek - stwierdziła Sylwia Madeńska.

Dlaczego tak uważa? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

