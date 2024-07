Agnieszka Włodarczyk i Maria Konarowska opowiedziały o reakcjach ludzi po ich udziale w programie "Azja Express". Dziewczyny są pod wrażeniem wielu pozytywnych opinii na swój temat! Wiele osób pisze im miłe komentarze na Instagramie. Fani tej pary zauważają, że dzięki show mieli okazję naprawdę poznać Agnieszkę Włodarczyk, którą do tej pory postrzegali jak prawdziwą gwiazdę. ;)

Zobacz też: Agnieszka Włodarczyk: "Poznałam ciemną stronę Marysi w Azja Express!" Po programie nadal przyjaźni się z Konarowską?

Ludzie na Instagramie pod naszymi zdjęciami piszą bardzo dużo takich rzeczy o Agnieszce, że cieszą się, że mogli zobaczyć, jaka jest naprawdę. Że zmienili zdanie, że to, co gazety piszą, te lewady wszystkie... Zobaczyli, jak to jest przekłamane czasami - powiedziała Maria Konarowska w wywiadzie dla Party.pl.