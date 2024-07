Jesienią w Polsacie zobaczymy nowy program dla modelek plus size "Supermodelka Plus Size". Jednym z jurorów show jest Emil Biliński, znany i ceniony fotograf. W rozmowie z "Fleszem" zdradził, że w trakcie nagrywania programu krągłe dziewczyny mocno zmieniały swoje nastawienie do siebie:

Są wdzięczne, zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie. Na planie tworzy się lepsza i weselsza atmosfera niż podczas sesji klasycznych sesji. Kobiety plus size spoza branży uświadamiają sobie wtedy swoje piękno. Dla mnie to satysfakcja. Często obserwuję, jak podczas sesji przyszłe modelki zmieniają nastawienie do siebie, zaczynają się akceptować – mówi Emil.

Kim jest Emil Biliński?

Fotograf wychował się w Austrii. Tam zdobywał też pierwsze doświadczenie jako asystent geniusza fotografii Andreasa Bitesnicha. Współpracował m.in. z Annie Leibovitz i Davidem LaChapellem. Zanim w

2009 roku zamieszkał na stałe w Polsce, podróżował po świecie w poszukiwaniu kolejnych doświadczeń zawodowych. Publikował swoje zdjęcia w zagranicznych i polskich pismach, m.in.: „Harper’s Bazaar”, „ELLE”, „Cosmopolitan”, „Playboy” czy „Sunday Times”. Pracował dla największych marek, takich jak: L’Oreal, Schwarzkopf, Google, Samsung, Hermes, Avon, Orange i T-Mobile. Specjalizuje się w aktach, fotografii reklamowej, fashion i beauty.

Emil Biliński jest jurorem programu "Supermodelka Plus Size".

Marek Kaźmierczak

Program zobaczymy jesienią w Polsacie.