Dziś 1 kwietnia - kolejny "Taniec z Gwiazdami" po prawie dwutygodniowej przerwie! Anna Karczmarczyk stęskniła się za swoim partnerem Jackiem Jeschke i już się nie może doczekać jak w dzisiejszym odcinku zatańczą wspólnie gorącą sambę. Okazuje się, że Ania miała problemy z kręceniem... pupą!

Tym razem tańczymy sambę, wiadomo, jest to taniec energetyczny, więcej energii w to trzeba wkładać, więcej pracujemy ciałem - powiedział Party.pl tancerz Jacek Jeschke, a Ania Karczmarczyk szybko dodała: - Jacek uczył mnie kręcić tyłkiem! Miła odmiana zazwyczaj jest na odwrót bo przeważnie to kobiety kręcą tyłkiem.

- Nie czułem się w tej roli jakoś znakomicie, no ale tak uczyłem.