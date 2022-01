"Ślub od pierwszego wejrzenia" Julia zdradziła, co zrobił jej partner... To prawdziwy dowód miłości

Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 6", chociaż w programie miłości nie znalazła, to uczucie przyszło do niej niedługo później. Gdy z finałowego odcinka programu widzowie dowiedzieli się, że Julia i Tomasz zdecydowali się rozwieść, Julia mogła w końcu oficjalnie przyznać, że jest szczęśliwie zakochana! Niestety, ku ogromnemu zawodowi widzów, uczestniczka nie zdradziła, kim jest jej ukochany. Zamiast tego, Julia wciąż chwali się romantycznymi gestami partnera, a jeden z nich zwrócił szczególną uwagę widzów. To musi być miłość!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 6" Julia pochwaliła się romantycznym gestem ukochanego!

Julka zgłosiła do programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" bo marzyła o założeniu rodziny. Jej małżeństwo z Tomaszem od początku nie najlepiej się układało, choć widzowie bardzo tej parze kibicowali i wierzyli, że uda im się jeszcze stworzyć coś wyjątkowego. Niestety, jako pierwszy krzyżyk na tym związku postawił Tomasz, który otwarcie zasugerował Julii, że powinna schudnąć. Brak akceptacji fizyczności uczestniczki skutecznie zniechęcił ją do męża i w konsekwencji oddalił. W dniu decyzji oboje więc przyznali, że chcą się rozwieść.

Gdy Julia pochwaliła się nowym uczuciem i przyznała, że z nowym ukochanym snuje wielkie plany na przyszłość, fani byli bardzo ciekawi, kim on jest. Pojawiły się nawet przypuszczenia, że jest to jeden z byłych uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Julia nie potwierdziła i nie zaprzeczyła tym informacjom, wyjawiając jedynie, że ukochanego poznała w internecie. Cóż, związek Laury i Karola, uczestników 5. edycji też rozpoczął się w mediach społecznościowych... Julia jednak wciąż utrzymuje tożsamość ukochanego w tajemnicy, za to chętnie dzieli się fragmentami swojej codzienności. Piątkowy wieczór zakochani postanowili spędzić w restauracji i to właśnie podczas wspólnego wieczoru Julia pochwaliła się, że jej partner ma jej zdjęcie na tapecie telefonu! Dla jednych to może drobnostka, dla Julii jednak to może być ważny dowód miłości, skoro pochwaliła się tym fanom.

To nie pierwszy raz, gdy Julka chce pochwalić się całemu światu, że jest bardzo zakochana. Ostatnio opublikowała serię zdjęć z ukochanym i przyznała, że jej miłość kwitnie. Jak widać, uczestniczka ma ogromną potrzebę podkreślenia, że jest szczęśliwa w swoje relacji! Dlaczego jednak ukrywa tożsamość ukochanego? Jak myślicie?