"Ślub od pierwszego wejrzenia" 6: Julia pokazała zdjęcie z partnerem. Nie ukrywa, że jest zakochana!

Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" choć w programie nie znalazła miłości, dziś jest szczęśliwie zakochana i coraz więcej mówi o swoim chłopaku.

Teraz zdecydowała się pokazać pierwsze wspólne zdjęcie i widać, że uczucie rozkwita!

Julia i Tomasz po udziale w kontrowersyjnym eksperymencie zdecydowali się wziąć rozwód. Uczestniczka szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywa, że tak naprawdę ich relacja trwała dwa tygodnie, ale zupełnie nie mogli dojść do porozumienia. Choć w programie nie znalazła miłości, udział w randkowym programie umożliwił jej poznanie obecnego partnera. Mimo że, dzieli ich wiele kilometrów już myślą o wspólnym mieszkaniu.

Obecny partner słyszał o programie, ale go nie śledził. Gdzieś przeglądał Internet i, jak mówi, oczarowałam go swoją urodą. To go przekonało do tego, żeby do mnie napisać. Chciał sprawdzić, czy jestem taka, jak opisują mnie w komentarzach - przyznała w rozmowie z "Dzień dobry TVN"