Joanna Jarmołowicz wystąpi w programie "Azja Express"! Aktorka znana z "Na noże" zdecydowała się na udział w show TVN-u. Na razie jednak nie wiadomo, z kim pojedzie w parze, ale z pewnością wyjazd dla niej będzie sporym wyzwaniem. Czy zabierze ze sobą inną znaną koleżankę, a może kogoś spoza świata show-biznesu? Joanna Jarmołowicz dała się poznać widzom niedawno, w nowym serialu "Na noże", a teraz będzie miała okazję pokazać się z zupełnie innej strony. Jak poradzi sobie w Indiach?

Pełen skład drugiej edycji programu "Azja Express" nie jest jeszcze znany. Na razie wiadomo, że trwają negocjacje z Adamem "Nergalem" Darskim, który nie przyjął propozycji do pierwszej edycji. Teraz najprawdopodobniej widzowie będą mogli go zobaczyć i sprawdzić, jak poradzi sobie w ekstremalnych warunkach. Prawdopodobnie zobaczymy też Joannę Przetakiewicz, co jest sporym zaskoczeniem. Do tego grona dołączy też Joanna Jarmołowicz. Będziecie jej kibicować?

