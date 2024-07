Duet Hurts, którego muzyka stylistycznie nawiązuje do lat 80-tych w tym roku powraca z drugą płytą "Exile". Krążek zapowiadają single "Miracle" i "Sandman". W ramach promocji wydawnictwa zespół za kilka dni przyjeżdża do Polski.

Brytyjczycy bez wątpienia polubili nasz kraj. Twórcy przeboju "Wonderful Life" gościli już w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku. Za każdym razem bilety na ich koncerty wyprzedawały się w przeciągu kilku dni. Tym razem występ Hurts będzie mógł obejrzeć każdy. Duet będzie gwiazdą ostatniego półfinału "Must Be The Music". Tak więc wystarczy 5 maja o 20 włączyć Polsat i można cieszyć się wysublimowanym popem na najwyższym poziomie.

Będziecie oglądać?