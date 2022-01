Wiktoria z "Hotelu Paradise" podczas relacji na InstaStories zdradziła, co się wydarzyło, kiedy razem z koleżanką wybrała się do restauracji. Była uczestniczka programu Telewizyjnej Siódemki nie ukrywała zaskoczenia, kiedy w tym samym miejscu pojawiły się dwie interautki i zwróciły się do niej z pewną prośbą... Sprawdźcie, o co chodzi! Wiktoria z "Hotel Paradise"zdradza, jak reagują na nią fani Wiktoria wzięła udział w czwartej edycji "Hotelu Paradise" i jest jedną z uczestniczek, które wzbudzają największe emocje nie tylko wśród widzów, ale również wśród pozostałych uczestników. Kiedy tylko weszła do programu cała grupa zaczęła przeciwko niej spiskować i robić wszystko, żeby się jej pozbyć. Chociaż Wiktoria robiła wszystko, żeby pozostali uczestnicy ją polubili, z każdym dniem była coraz mocniej atakowana. W pewnym momencie głos w sprawie Wiktorii zabrał nawet Pan Lektor, który podczas live'a na Instagramie zapewniał, że nigdy nie prosiła nikogo o pomoc w programie. Wiktoria odpadła z "Hotelu Paradise", ale dość szybko do niego wróciła i znów była w parze z Miłoszem. Niestety, kiedy jej partner musiał odejść z programu, Wiki została połączona w parę z nowym uczestnikiem, Łukaszem, a ten podczas ostatniego Rajskiego Rozdania odesłał ją do domu. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Fani ostro komentują eliminację Wiktorii. "Klasa Wiki gdzieś się zapodziała" Co ciekawe, tuż przed emisją odcinka, w którym pożegnała się z programem, Wiki nagrała poruszającą relacją podczas której uderzyła w produkcję "Hotelu Paradise" i wyznała, że leczy się psychiatrycznie. Później w sieci pojawiło się oświadczenie, w którym tłumaczyła,...