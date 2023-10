Dorota Stalińska to nowa gwiazda "Kogla Mogla", która wcieliła się w postać filmowej mamy... Katarzyny Skrzyneckiej! Aktorka podobno stworzyła tak fantastyczną komediową kreację, że nawet podczas realizacji zdjęć ekipa filmowa nie mogła powstrzymać się od śmiechu.

- To będzie JEJ ???????? FILM !!! ???????? Cudowna DOROTA STALIŃSKA ???? @dorotastalinska w roli TURBO-MAMUŃKI Polonuski ???????????????????????????????? to aktorska kreacja na najwyższym światowym poziomie zagrania komicznej postaci TAK ???????????????? by cała Ekipa filmowa płakała ze śmiechu na planie podczas realizacji zdjęć do KOGEL MOGEL 4 ???????????????? Czego i Widzowie doświadczą w kinach ???????????????? i jestem pewna, że WSZYSCY się ze mną zgodzicie ???????????? Moja Kochana Filmowa Mamuniu ???????????????????? Aktorko Pięciogwiazdkowa - trzymam kciuki za naszą dzisiejszą PREMIERĘ KINOWĄ ???? - napisała Katarzyna Skrzynecka na swoim Instagramie.