"Hotel Paradise 4": Wiktoria o terapii i nękaniu w show. "Doświadczyłam drugiej traumy życiowej"

Historia Wiktorii z "Hotelu Paradise" wywołała wielkie kontrowersje zarówno wśród uczestników programu TVN7, jak i widzów. Dziewczyna w pewnym momencie stwierdziła, że producenci randkowego show pokazali ją w niekorzystny sposób. Oświadczyła też, że udział w czwartej edycji miał na nią zgubny wpływ i skończyła z załamaniem nerwowym. Twórcy w odpowiedzi podkreślili, że zareagowaliby, gdyby komukolwiek z ekipy na Zanzibarze działa się krzywda.

Niedawno Wiktoria z "Hotelu Pardise" poprowadziła live'a na swoim Instagramie, w którym opowiedziała fanom o osobistych problemach. Uczestniczka show przyznała, że od pewnego czasu chodzi na terapię. Ujawniła również, że w życiu spotkały ją traumy. Dała jasno do zrozumienia, że na rajskiej wyspie padła ofiarą nękania. Co spotkało Wikę?

Po zakończeniu czwartej edycji "Hotelu Paradise" Wiktoria - w przeciwieństwie do większości uczestników - nie czuła, że udział w randkowym show otworzył jej drzwi do kariery w mediach. Podczas gdy członkowie ekipy z Zanzibaru wspólnie imprezowali i opowiadali fanom o tym, jak bawili się w rajskim hotelu, Wika niemal całkowicie odcięła się od produkcji TVN7. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się kilka mocnych wpisów, z których wynika, że ma duży żal zarówno do kolegów i koleżanek oraz twórców programu. Obwiniła ich między innymi za swój zły stan psychiczny.

Instagram @wiktoria_gasior @mily_mo_

Wiktoria nie pojawiła się na imprezie z okazji finału "Hotelu Paradise". Dała jasno do zrozumienia, że nie utrzymuje kontaktów z większością uczestników. Potwierdziła też, że nie udało jej się stworzyć bliższej relacji z Miłoszem, choć po powrocie do Polski oboje się starali.

Nie jest tajemnicą, że Wika popadła w konflikt z częścią ekipy w trakcie kręcenia programu. Jej koledzy i koleżanki z show twierdzą, że nie mają sobie nic do zarzucenia, jednak Michał w rozmowie z naszą reporterką przyznał, że "trzeba wziąć to na klatę".

W ostatnim czasie Wiktoria zdecydowanie rzadziej poruszała temat "Hotelu Paradise". Niedawno jednak opublikowała na swoim Instagramie nagranie, w którym opowiedziała o terapii i traumach, jakie doświadczyła w życiu. Po raz kolejny przyznała, że w trakcie kręcenia randkowego show TVN7 była nękana i izolowana. Dodała, że mimo nieprzyjemnych doświadczeń nie chciała rezygnować z udziału w produkcji.

@wiktoria_gasior

Jak wiecie, zaczęłam terapię jakiś czas temu przez wiele rzeczy, które działy się w moim życiu. Doświadczyłam drugiej traumy życiowej. Pierwszą moją traumą było wyizolowanie i nękanie psychiczne w podstawówce. (...) Emocjonalnie ten temat został kompletnie nieprzepracowany przeze mnie. I dlatego, jak byłam w hotelu i zobaczyłam, że dochodzi do tego samego tematu, do tej samej sytuacji, czyli że schemat się powiela, ja to zaakceptowałam. Ja widziałam, że jest nękanie psychiczne, ale emocjonalnie to było nieprzepracowane. Gdyby emocjonalnie było to przeze mnie przepracowane, powiedziałabym "no way, ja w to nie wchodzę, wychodzę stąd". Szczerze mówiąc, ani razu mi nie przyszło do głowy, żeby stamtąd odejść, bo przecież mam na imię Wiktoria, a to oznacza "zwycięstwo" - powiedziała.