"Hotel Paradise": Wiktoria ma już dość. Prosi o pomoc: "Walczę rękami i nogami"

Wiktoria z "Hotel Paradise" podczas relacji na InstaStories wyznała, że jest nękana w sieci! Uczestniczka randkowego show TVN7 pokazała, o co dokładnie chodzi i apelowała do osoby, która jej zdaniem chce jej zaszkodzić. Wiktoria nie ukrywa, że jest oburzona tym, co dzieje się na jej profilu na Instagramie. Sprawdźcie, co powiedziała Wiktoria z "Hotel Paradise"! Wiktoria z "Hotel Paradise" o nękaniu w sieci Wiktoria jest jedną z uczestniczek czwartej edycji "Hotelu Paradise". Kiedy tylko pojawiła się w programie szybko okazało się, że cała grupa jej nie akceptuje i chce się jej pozbyć. Wiktoria już dwa razy żegnała się z hotelem, ale szybko do niego wracała. Niestety, w ostatnim czasie piękna blondynka mocno podpadła fanom show TVN7. Po tym, w jak w okropny sposób mówiła o wyglądzie Ohy, internauci ostro ją skrytykowali. Niestety, ostatnio opublikowała niepokojące nagranie, podczas którego sugerowała, że ma ogromny żal do producentów "Hotelu Paradise". Wiktoria przyznała wówczas, że przeszła załamanie nerwowe i leczy się psychiatrycznie. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Wiktoria kolejny raz uderza w produkcję! "Waliłam pięściami w ścianę" Teraz Wiktoria opublikowała kolejną niepokojącą relację podczas której powiedziała, że jest nękana w sieci. Uczestniczka "Hotel Paradise" pokazała, jak po kolei usuwa prośby o możliwość obserwowania jej profilu na Instagramie. (...) Z tym działaniem chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby psuć moje statystyki. Jeżeli firma chciałabym nawiązać ze mną współpracę i poprosi mnie o statystyki konta i zobaczy, że najwięcej osób obserwuje mnie z Indonezji na przykład (...) Apeluję do was, że jest taka sytuacja, ten ktoś mnie nęka już od dłuższego czasu, za...