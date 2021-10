"Hotel Paradise 4": Wiktoria całuje się z Miłoszem. To kolejne potwierdzenie ich związku?

Fani: "Nie za dużo zdradziłaś?" Wiktoria i Miłosz po ostatnim rajskim rozdaniu w "Hotelu Paradise" są jedyną parą, która może być siebie pewna. Czy są razem do dziś? Wiktoria w pewien sposób to potwierdziła!

W "Hotelu Paradise" atmosfera ostatnio sięgnęła zenitu. Nikt nie wiedział, czego spodziewać się po rajskim rozdaniu i jak się okazało, bardzo słusznie. W ciągu chwili zmieniły się porządki w raju i oprócz Miłosza i Wiktorii oraz Launo i Michała żadna para nie zakończyła rajskiego w tej samej konfiguracji. Dla Miłosza, wybór Wiktorii wcale nie był oczywisty, uczestniczka przecież mogła chcieć się odegrać, jednak tego nie zrobiła. Czy między parą było wtedy prawdziwe uczucie, które trwa do dziś? Wygląda na to, że Wiktoria się wygadała, a fani nie mogą uwierzyć w to, co opublikowała. Czy zdradziła za dużo?

Wiktoria całuje się z Miłoszem po programie! Są razem po "Hotelu Paradise"?

Wiktoria i Miłosz wcale nie mają łatwej historii w "Hotelu Paradise". Gdy zostali parą po raz pierwszy w pewnym sensie, przybrali postawę: oni kontra cała grupa mieszkająca w hotelu. Tak naprawdę nie wiadomo, czym Wiktoria podpadła uczestnikom programu, jednak ci nie szczędzili jej przykrości i robili naprawdę dużo, by się jej pozbyć. Miłoszowi zaś wmawiali, że Wiktoria nim manipuluje i przy niej nie jest sobą... Widzowie też nie do końca wiedzieli, w co Miłosz gra. Z jednej strony informował Wiktorię o wszystkich intrygach, z drugiej zaś planował wyrzucenie swojej partnerki, co też w końcu uczynił.

Okazało się jednak, że pozbycie się Wiktorii stało się dla niego obciążeniem, a nie ulgą. Miłosz chodził jak struty po hotelu, a z nową parą, Ohą nie mógł znaleźć cienia porozumienia i marzył, by Wiktoria wróciła do hotelu. Dzięki Klaudii El Dursi, która wysłuchała próśb Miłosza, Wiktoria znów pojawiła się w raju. Powrót Wiki uszczęśliwił oczywiście jej byłego partnera, zaś nie do końca radość tę podzielali inni mieszkańcy hotelu, na czele z Ohą. Po tych wydarzeniach wcale więc nie było to takie oczywiste, że Wiktoria na rajskim rozdaniu podejdzie do swojego partnera. W końcu to on przyczynił się do jej odejścia i nie był z nią szczery. Uczestniczka jednak nie zaryzykowała i zdecydowała się na Miłosza. Zapewniła, jednak, że pamięta, jego wcześniejsze zachowanie!

screen/Player.pl

Jakby na potwierdzenie swoich słów na swoim Instagramie Wiktoria opublikowała romantyczne zdjęcie, na którym całuje się z Miłoszem. Co ciekawe fotografia nie została zrobiona na Zanzibarze, co przecież nie byłoby żadnym zaskoczeniem, a w studio "Dzień dobry TVN"... Wiktoria dodała zaskakujący opis do zdjęcia:

Para przypieczętowana na Rajskim 🤪 Wikunia wybaczyła 🙈, ale pamięta 🤪 Miłoszku... Nie spier💥ol tego 😂 - komentuje zadziornie uczestniczka.

wiktoria_gasior/Instagram

Fani nie kryją dużego zaskoczenia tą fotografią, bo w jakimś stopniu Wiktoria wyjawiła, jak potoczyły się losy jej pary. Oczywiście, uczestnicy "Hotelu Paradise" wciąż podpuszczają widzów, nie dają jednoznacznych odpowiedzi na pytania fanów, mimo wszystko jednak żaden z nich nie zdecydował się na tak jednoznaczną fotografię, jak Wiktoria!

Czy to nasza FINAŁOWA PARA 🤔🤔🤔 oby! 🔥 Możesz już takie rzeczy zdradzać? No w sumie nieważne … mega kibicuje ❤️🔥😍 A to nie obowiązuje tajemnica o dalszych losach po programie, póki on się nie skończy? Ooooo.... czyżby to spoiler 😍 - wypytują fani.

Wiktoria oczywiście nie odpowiada na liczne komentarze, jednak można łatwo zauważyć, że widzowie bardzo wspierają tę parę i życzą jej miłości.

Myślicie, że Wiktoria naprawdę odkryła za dużo?