"Hotel Paradise": Sara komentuje przejście do finału! Swoim zdjęciem zdradziła za dużo?!

Już wszystko jest jasne - to Nana i Łukasz oraz Sara i Michał znaleźli się w wielkim finale 4. edycji "Hotelu Paradise". Emocje z pewnością sięgną zenitu, jednak zanim to nastąpi, fani uważnie śledzą media społecznościowe finalistów, aby dowiedzieć się jakichś przedfinałowych smaczków. A tych niewątpliwie dostarczyła Sara, publikując nowy wpis na Instagramie. Dlaczego? Sprawdźcie szczegóły!

"Hotel Paradise": Sara opublikowała wymowne zdjęcie przed finałem!

Miniony odcinek "Hotelu Paradise" dostarczył nam sporo wrażeń. Ostatnia Pandora była naprawdę mocna - nie brakowało trudnych pytań i wymiany zdań, a te najbardziej dotknęły Ingę! Dziewczyna była pod prawdziwym ostrzałem byłych mieszkańców hotelu. A wszystko przez to, że dzień wcześniej bardzo przyczyniła się do tego, aby z programem pożegnali się Vanessa i Mateusz. Jednak eliminacja najgroźniejszych rywali nie pomogła, bo to właśnie Inga i Janek decyzją byłych mieszkańców hotelu, opuścili program tuż przed finałem. Tym samym w wielkim finale zobaczymy Nanę i Łukasza oraz Sarę i Michała!

Sara niedługo po emisji ostatniej Pandry, postanowiła wyrazić swoje emocje związane z przejściem do finału. Uczestniczka 4. edycji "Hotelu Paradise" napisała długi post na Instagramie, w którym opisała swoje szczęście.

- To niezapomniane uczucie siedzieć na przeciwko już byłych uczestników i być poddanym ich ocenie. Nie ukrywam, że bardzo się stresowałam, była to na pewno najtrudniejsza Pandora w jakiej brałam udział.

Głosami uczestników razem z @michal.adamczak jesteśmy W FINALE!!🎉🎉🎉🎉

Do tej pory nie mogę w to uwierzyć…

Jestem bardzo wdzięczna, za wszystkie piękne chwile, które dał mi program a finał jest tego najpiękniejszym ukoronowaniem i ogromną nagrodą👑

Mam nadzieje, że nie jesteście rozczarowani takim wynikiem Pandory❤️

Jestem przeszczęśliwa 🙏🏻❤️

Trzymajcie za mnie kciuki już 6 grudnia o 20:30 na TVN7 i player wielki finał Hotelu Paradise z moim udziałem ❤️

Kocham Was! - napisała Sara.

Jednak to, co zwraca największą uwagę w nowym poście Sary, to zdjęcie, które dołączyła do swojego wpisu. Finalistka "Hotelu Paradise" zamieściła jedynie swoją fotkę, na której nie ma Michała! Czyżby to była jakaś sugestia przed finałem? Kto wie, może w finale wydarzy się coś, co poróżni Sarę i Michała? No cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak uważnie śledzić finał 4. edycji "Hotelu Paradise", aby się o wszystkim przekonać!