"Hotel Paradise": Pan Lektor zdradził szczegóły 5. edycji show. Kiedy premiera?

Klaudia El Dursi podczas relacji na InstaStories opublikowała zaskakujące nagrania. Prowadząca "Hotel Paradise" pokazała kulisy programu i jak się okazuje, że zawsze było tak pięknie i kolorowo, jak wygląda w telewizji. Myślicie, ekipie "Hotelu Paradise" że na rajskim Zanzibarze tylko palące słońce i upał dawały się we znaki? Spójrzcie, co działo się na planie hitu TVN7! Klaudia El Dursi zdradza kulisy "Hotelu Paradise" Już za kilka dni widzowie zobaczą wielki finał czwartej edycji "Hotelu Paradise". Kto tym razem wygra randkowego show Telewizyjnej Siódemki? Tego dowiemy się już wkrótce! Fani programu z pewnością doskonale wiedzą, że czwarta edycja była nagrywana kilka miesięcy temu. Po zakończonych nagraniach Klaudia El Dursi wróciła do Polski i dopiero teraz mogła pokazać krótki filmik z planu "Hotelu Paradise"! "Stałam zmarznięta z nogami skrzyżowanymi nogami. Był to chyba najzimniejszy dzień podczas całego pobytu na Zanzibarze. A ja akurat tego dnia musiałam odziać te siatkę na ryby- napisała Klaudia El Dursi. Zobacz także: "Hotel Paradise" Klaudia El Dursi zaliczyła wpadkę! Pan Lektor jej tego nie darował To jeszcze nie koniec! Okazuje się, że podczas nagrań jednego z odcinków "Hotelu Paradise" było tak zimno, że Klaudia El Dursi musiała ogrzewać się... suszarką! Całe nagrania trwały ponad 4 godziny z przerwami w których właśnie tak się dogrzewałam- zdradziła prowadząca "Hotel Paradise". Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi o konflikcie dziewczyn z Wiktorią. "To tak nie było, wiem, bo byłam tam" Oglądacie "Hotel Paradise"? Czekacie już na kolejną edycję hitu prowadzonego przez...