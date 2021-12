"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi o wyjeździe na nagrania show. "Jestem trochę przerażona"

Już wkrótce rozpoczną się nagrania do kolejnych edycji hitu Telewizyjnej Siódemki. Jak z przygotowaniami do wyjazdu radzi sobie prowadząca "Hotel Paradise" Klaudia El Dursi?

Klaudia El Dursi już niedługo poprowadzi kolejną edycję "Hotelu Paradise". Opowiedziała fanom o swojej dalekiej podróży, która rozpocznie się... już za tydzień! Gwiazda na 4 miesiące opuści Polskę... Jak idą jej przygotowania do wyjazdu?

Klaudia El Dursi opowiada o przygotowaniach do nagrań kolejnych edycji "Hotelu Paradise"

Klaudia El Dursi jakiś czas temu zdradziła, że na początku przyszłego roku ruszą nagrania do 5. edycji "Hotelu Paradise". Gwiazda wyjedzie z Polski wraz ze swoimi synami aż na 4 miesiące! Mimo że kolejna odsłona programu nadal owiana jest tajemnicą, nam udało dowiedzieć się, że tym razem uczestnicy wylądują w Ameryce Środkowej! Jak Klaudia radzi sobie z przygotowaniami do tak długiej i dalekiej podróży?

Jeszcze w połowie grudnia gwiazda opowiadała, że nie ma pojęcia, jak w dwa tygodnie zdąży spakować całą rodzinę na 4-miesięczny wyjazd. Wyznała, że z jednej strony czuje niesamowitą ekscytację, ale z drugiej obawę.

- Jedziemy kręcić kolejne edycje "Hotelu Paradise". Oczywiście z jednej strony jest niesamowita ekscytacja- tym bardziej, że jedziemy w naprawdę przepiękne miejsce. Z jednej strony ekscytacja, ale z drugiej obawa bo trzeba spakować siebie, nie tylko siebie bo jadę całą rodziną- chociaż nie było łatwo zabrać dzieci na 4 miesiące ze szkoły to jest bardzo duża odpowiedzialność i duże wyzwanie- mówiła wówczas Klaudia El Dursi.

Jak teraz wygląda progres w jej przygotowaniach?

Ostatnio Klaudia El Dursi poinformowała swoich widzów o postępach w przygotowaniach do podróży. Wszystko wskazuje na to, że jej status gotowości do wyjazdu niewiele się zmienił przez ostatnie dni.

- Święta święta i po tych świętach. I nagle obudziłam się tu i został mi tydzień do mojego 4 miesięcznego wyjazdu. Progres w pakowaniu żaden i w ogóle jakikolwiek progres żaden, w czymkolwiek. Jestem trochę przerażona, bo ten tydzień minie absolutnie błyskawicznie, a wiecie no, przenieść swoje życie na 4 miesiące to naprawdę jest straszne wyzwanie. Nie wiem, jak to ogarnę. Ale będzie dobrze. No, tym optymistycznym akcentem, zakończę moje przemowy i lecę do ogarniania mojego życia - podzieliła się swoimi obawami prowadząca "Hotel Paradise".

My trzymamy kciuki, żeby Klaudia dała radę dopiąć wszystko przed wyjazdem! A wy, też pakujecie się na ostatnią chwilę czy wręcz przeciwnie?

