"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi o stanie zdrowia syna: "Bardzo ciężko jest mamie usłyszeć taką diagnozę"

Klaudia El Dursi podczas relacji na InstaStories opowiedziała o problemach zdrowotnych swojego syna. Tuż przed wylotem na nagrania kolejnych edycji "Hotelu Paradise" prowadząca program zdradziła, że przeżywa naprawdę trudne chwile. Wyznanie gwiazdy "Hotelu Paradise" porusza do łez. Sprawdźcie, co powiedziała.

Klaudia El Dursi zaledwie kilka dni temu ogłosiła, że za dwa tygodnie wyjeżdża na nagrania piątej i szóstej edycji "Hotelu Paradise". Piękna gwiazda Telewizyjnej Siódemki wyznała wówczas, że zabiera ze sobą całą rodzinę, co jest trudne ponieważ jej synowie wyjadą w trakcie roku szkolnego.

Niestety, tuż przed wylotem Klaudia El Dursi usłyszała zaskakującą diagnozę dotyczącą jej młodszego syna, Jasia.

Instagram @klaudia_el_dursi

Klaudia El Dursi zabrała Jasia do okulisty, który zbadał jego wzrok. Prowadząca "Hotel Paradise" jeszcze przed wizytą u specjalisty wyznała, że jej syn być może będzie potrzebował okularów. Takiej diagnozy jednak się nie spodziewała...

Takiego obrotu sprawy to się naprawdę nie spodziewałam. Bardzo ciężko jest usłyszeć mamie taką diagnozę, że twoje dziecko ma bardzo skomplikowaną, ciężką wadę wzroku, że niedowidzi, bo Jasiu ma prawie pięć plus, jeszcze prawie cztery astygmantyzmu. Na pewno źle to mówię, po prostu się nie znam, ja mam bardzo dobry wzrok i nigdy nie miałam do czynienia z wadą wzroku, więc jest mi ciężko na ten temat się wypowiedzieć, w każdym razie ta waga jest dosyć poważna. Boże, taka bezradność rodzica, jakaś totalna niemoc i dziwię się, że wcześniej tego nie dostrzegliśmy- mówiła Klaudia El Dursi.