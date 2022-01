"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi pokazała nagranie z nowej lokalizacji show. "Będzie ogień"

Miłosny hit Telewizyjnej Siódemki już od już od czterech sezonów wzrusza i bawi do łez miliony widzów z napięciem śledzących losy kolejnych piękności i umięśnionych przystojniaków, walczących o sławę, miłość i wielkie pieniądze. Co ciekawe, program cieszy się taką popularnością, że pomimo pandemii koronawirusa stacja TVN7 zdecydowała się na nagrywania kolejnych edycji, realizowanych w bajecznie pięknych, egzotycznych destynacjach.

Prowadząca show Klaudia El Dursi właśnie dotarła na plan zdjęciowy najnowszych odsłon rajskiego hotelu. Ciemnowłosa piękność postanowiła pochwalić się w sieci zjawiskowymi kadrami. Trzeba przyznać, że na uczestników show czekają istotnie rajskie widoki!

"Hotel Paradise": gdzie będą nagrywane kolejne edycje show?

Pomimo iż od wielkiego finału 4. edycji "Hotelu Paradise" minął już miesiąc, emocje związane z show nadal nie opadły, a wręcz przeciwnie. Sympatycy miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki z wypiekami na twarzach śledzą kolejne losy swoich ulubieńców za pośrednictwem mediów społecznościowych. Inni z kolei już wyczekują na kolejną odsłonę programu z udziałem atrakcyjnych singli. Kolejni umięśnieni przystojniacy i zjawiskowe piękności, odcięci od świata zewnętrznego, przez kilkanaście tygodni będą walczyć nie tylko o sympatię widzów, ale też prawdziwe uczucia, dostarczając nam wiele skrajnych emocji.

Jak dotąd produkcja "Hotelu Paradise" stawiała na na egzotyczne destynacje. Pierwsze dwie edycje odbyły się na zniewalającej wyspie Bali, kolejne na słonecznym Zanzibarze. A gdzie trafią uczestnicy 5. i 6. sezonu "Hotelu Paradise"? Jak przyznała produkcja programu, pomimo iż widzowie miłosnego hitu TVN 7 pokochali słoneczną, afrykańską wyspę, to kolejne edycje rajskiego hotelu nie powstaną na Zanzibarze.

- Realizujemy po dwa sezony naraz ze względu na efektywność budżetową, przerzucanie tylu ludzi i takiej ilości sprzętu na drugi koniec świata to są jednak poważne koszty - mówił zastępca dyrektora programowego TVN, Bogdan Czaja w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl. - Do kolejnych sezonów poszukamy nowej egzotycznej lokalizacji - dodał.

- Nowa edycja będzie się na pewno różniła tym, że będzie toczyła się w zupełnie innym miejscu na świecie - wyznał Pan Lektor w rozmowie z portalem PrzeAmbitni. - Na pewno zaskoczymy widzów kolejną porcją egzotyki. Na pewno będzie bardzo, bardzo egzotycznie - dodał.

Na razie jednak oficjalnie nie wiadomo, w jakim kraju będzie realizowana 5. i 6. edycja "Hotelu Paradise", jednak jakiś czas temu udało nam się dowiedzieć, że będzie to miejsce położone w Ameryce Środkowej. Większość członków ekipy realizującej nowe edycje "Hotelu Paradise" jest już na miejscu i oczywiście wśród nich nie mogło zabraknąć Pana Lektora, który z niecierpliwością czekał na przylot Klaudii El Dursi. Przy okazji tajemniczy przystojniak o głębokim, temperamentnym głosie pokazał pierwsze kadry z destynacji, gdzie zostaną nakręcone nowe sezony rajskiego hotelu.

Jak dowiadujemy się z instagramowego konta Klaudii El Dursi, również prowadząca show dotarła na plan zdjęciowy 5. i 6. edycji "Hotelu Paradise".

"Hotel Paradise": Klaudia El Dursi pokazała nagranie z nowej lokalizacji show

Kilka dni temu Klaudia El Dursi na swoim Instagramie zaczęła zdawać relację z procesu przygotowań do piątej edycji "Hotelu Paradise". Byliśmy więc świadkami nie tylko tego, jak prowadząca show pakuje swoje kreacje do licznych walizek, ale też jej podróży do Ameryki Środkowej. I choć modelka była bardzo pozytywnie nastawiona do całego przedsięwzięcia, to nie ukrywa, że tuż przed wyjazdem na nagrania była narażona na ogromy stres. Jej syn usłyszał diagnozę, która zszokowała gwiazdę. Na szczęście dzięki szybkiej interwencji lekarzy udało się załagodzić sytuację, a chłopiec dzielnie towarzyszy mamie w rajskiej podróży.

- Przepraszam, że dopiero teraz się odzywam, ale słuchajcie, względy organizacyjne, mamy jeszcze problemy z internetem, ale spokojnie, już niedługo - zaczęła Klaudia El Dursi. - Słuchajcie, będzie ogień! Naprawdę, w tym roku po prostu przesadziliśmy [...]. Jest pięknie, ale chyba na razie nie będę was denerwowała i dawkowała wam te piękne widoki i piękną pogodę - dodała, publikując gorące kadry z plaży.

Instagram @klaudia_el_dursi

Prowadząca show pokazała również pierwszy kadr rajskiej willi, gdzie zamieszkają uczestnicy 5. i 6. edycji "Hotelu Paradise", jak również panoramę malowniczej plaży.

Instagram @klaudia_el_dursi

Ciemnowłosa piękność postanowiła również opublikować nagranie relacjonujące jej podróż na plan programu, jak również pierwsze godziny spędzone w rajskich warunkach.

- Welcome to Paradise💫🌴 Czteromiesięczna przygoda czas start 🤍🙌 - pisze na Instagramie Klaudia El Dursi.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać.

- Już nie mogę się doczekać nowej edycji Hotelu, Klaudia jesteś super prowadzącą, pełną klasy i wdzięku 😍👏 - Nie mogę się doczekać 🙌 - Cudownie🌴🐚☀️😎🐚🌴😎🐚🦀 - Przepiękne widoki 😍 - czytamy w komentarzach.

Sami zobaczcie, na jakie widoki mogą liczyć uczestnicy i produkcja najnowszych edycji "Hotelu Paradise".

Zobacz także: "Hotel Paradise": Wiktoria pochwaliła się kolejną metamorfozą. Jest nie do poznania!