"Hotel Paradise 4": Oha o udziale w show: "Wszystko mnie przygniotło"

Oha z "Hotelu Paradise" żałuje swojego udziału w programie? Uczestniczka dodała emocjonalny wpis, w którym podsumowuje swój pobyt na Zanzibarze. Przyznała, że mocno przeżyła to, co działo się później wokół jej osoby w sieci:

Wyznanie Ohy poruszyło internautów. Zobaczcie, dlaczego. Zgadzacie się ze spostrzeżeniami uczestniczki?

Finał "Hotelu Paradise 4" odbędzie się już 6. grudnia. Uczestnicy powoli publikują pierwsze podsumowania przeżyć, które wiążą się z udziałem w programie. Niedawno w sieci miała miejsce ostra dyskusja, po wpisie Wiktorii Gąsior, która we łzach wyznała, że przez udział w programie leczy się psychiatrycznie i psychologicznie. Uderzyła w produkcję wyznając, że miała załamanie nerwowe i przyznała "Obiecywano mi wsparcie". Produkcja nie komentowała głośnego nagrania Wiktorii, chociaż już raz TVN wydawał oświadczenie w jej sprawie, tuż po kontrowersyjnej "Pandorze", gdzie uczestnicy urządzili na niej lincz.

Tym razem o udziale w programie wypowiedziała się Oha. Jej udział w "Hotelu Paradise" również ściągnął na nią ogromny hejt. Szczególnie w kontekście konfliktu z Wiktorią. Uczestniczka otrzymywała nie tylko nienawistne komentarze ale również nagrania z groźbami! Dziś postanowiła podsumować swój udział w show i przyznała, że to co się wydarzyło dało jej mocną lekcję pokory.

Mat. prasowe, screen z Hotelu Paradise

Sytuacja z hejterami wbrew pozorom dała Osze z "Hotelu Paradise" dużo siły. Dziś sama nie do końca jest dumna ze swojego zachowania w programie. Chociaż nic też nie usprawiedliwia skandalicznego zachowania internautów, uczestniczka wyznaje:

Na pewno duży wpływ miał na to mój młody wiek, plus jest taki, że mam to za sobą i już właśnie w tym młodym wieku mogę powiedzieć, że jakiś etap w moim życiu został przepracowany i wyszłam z niego cało. Na co dzień żyjemy pod presją czy to szkoły, pracy, rodziców, rówieśników, mediów społecznościowych- tak naprawdę z każdej strony rzeczywistość wymaga od nas sprostania „życiu” i tutaj pojawia się moje pytanie do was jak Wy sobie radzicie z presją? Jakie jest dla was antidotum? - zapytała swoich obserwatorów

screen/Player.pl

Internauci docenili szczerość i przemyślenia Wiktorii z "Hotelu Paradise" i w komentarzach zostawili jej sporo słów wsparcia:

- Pięknie Wiktoria! Jestem dumna ❤️❤️❤️

- Mega wartościowy post ❤️ Trzymam za Ciebie mocno kciuki kochana

- Dla mnie jesteś fajna😍!

- (...) Wierze, że nie było Ci łatwo. Jestem przekonana, że dużo Cię to wszystko kosztowało. Bądź co bądź to program publiczny a wiec sąd był publiczny. Co gorsza w sieci, bezkarnie i prawie anonimowo. Oglądając tego typu programy zawsze biorę poprawkę na to co widzę, bo jakbym pracowała w tego typu produkcjach to montowałabym to tak by piekło, strach, złość przeplatały się z rajem, miłością i przyjaźnią. Nie podobało mi się to co widziałam ALE to tylko maleńki skrawek Twojego życia i Ciebie! (...)