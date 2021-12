"Hotel Paradise 4" Miłosz już nie jest z Wiktorią? "Stworzyliśmy kawał pięknej historii"

Dla Vanessy i Mateusza ostatnie rajskie rozdanie było pełne emocji i wielu mieszanych uczuć. Ponieważ w wyniku gry ich para została zablokowana, jedynym wyjściem, by się ocalić była zamiana z Wiktorią i Miłoszem. Kłopot w tym, że to oczywiste rozwiązanie wcale nie było takie łatwe, ponieważ Mateusz miał w pamięci, że zarówno Miłosz jak i Wiktoria nie zawsze byli wobec niego w porządku. Przez chwilę więc Mateusz chciał wyrzucić Wiktorię, jednak wiedział, że bardzo by sobie tym zaszkodził. Vanessa dopiero teraz wyjawiła, dlaczego Mateusz nie miał innego wyjścia. Miłosz mu groził? "Hotel Paradise 4" Mateusz musiał wybrać Wiktorię, bo inaczej... "Patowa sytuacja" Ostatnie rajskie rozdanie było kolejnym sprawdzianem lojalności. Patowa sytuacja powstała z powodu dwóch przegranych gier. Pierwszą z nich przegrał właśnie Mateusz , który zajął ostatnie miejsce w konkurencji, zaś kolejną grę przegrali Wiktoria i Miłosz. Dla obu par konsekwencje były takie same, ich duety zostały zablokowane i na rajskim rozdaniu nie mogli ponownie się sparować. Jedynym wyjściem, by nie odpaść z hotelu, była zamiana miejsc: Vanessa podejdzie do Miłosza, zaś Wiktoria do Mateusza. Największy kłopot w tym wszystkim miała uwielbiana przez widzów Inga , która wiedziała, że cokolwiek zrobi, odpadnie z programu. Zdecydowała się jednak podejść do Mateusza, bo to właśnie on jako kolega był jej najbliższy. Za plecami uczestnika stanęła więc Wiktoria i Inga. Choć Mateusz nie skrywał, że do Wiktorii nie ma zaufania i najchętniej wybrałby Ingę, wiedział, że Miłosz by mu tego nie wybaczył. Gdyby z programu odpadła Wiktoria, uczestnik najpewniej przy najbliższej możliwej okazji wyeliminowałby w zemście Vanessę! Vanessa zdradziła, co Mateusz usłyszał od Miłosza tuż przed rajskim! Zobacz także: "Hotel...